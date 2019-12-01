В Японии пассажирский «Боинг» с горящим двигателем произвел экстренную посадку

Сегодня, 09:58

Александр Зуев

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В Японии пассажирский «Боинг» с горящим двигателем произвел экстренную посадку

В Японии пилотам Boeing 767 пришлось вернуться в аэропорт вылета в Фукуоке (остров Кюсю) из-за горящего двигателя. Неполадки в силовой установке начались сразу после взлета (09:50). Затем поступил сигнал о загорании в двигателе. Очевидцы, находившиеся на земле, сообщили о шлейфе черного дыма, тянувшимся за самолетом. Рейс выполняла компания ANA

Экстренная посадка была произведена примерно через четверть часа после взлета. На борту вместе с экипажем находились 278 человек, среди них было много детей, сообщает Nishinippon. По данным ресурса, никто не пострадал. 

Основная версия случившегося – при взлете в двигатель попала птица. После возвращения «Боинга» взлетную полосу закрыли. Работают специалисты.  

Япония Боинг экстренная посадка

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