В Японии пассажирский «Боинг» с горящим двигателем произвел экстренную посадку

В Японии пилотам Boeing 767 пришлось вернуться в аэропорт вылета в Фукуоке (остров Кюсю) из-за горящего двигателя. Неполадки в силовой установке начались сразу после взлета (09:50). Затем поступил сигнал о загорании в двигателе. Очевидцы, находившиеся на земле, сообщили о шлейфе черного дыма, тянувшимся за самолетом. Рейс выполняла компания ANA .

Экстренная посадка была произведена примерно через четверть часа после взлета. На борту вместе с экипажем находились 278 человек, среди них было много детей, сообщает Nishinippon. По данным ресурса, никто не пострадал.

Основная версия случившегося – при взлете в двигатель попала птица. После возвращения «Боинга» взлетную полосу закрыли. Работают специалисты.