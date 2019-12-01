Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке

Сегодня, 08:06

Александр Зуев

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Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке

Новая волна телефонного терроризма прокатилась по городам Дальнего Востока. Стало известно об эвакуации 52-х детских садов, расположенных в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Биробиджане. Сотни детей эвакуированы. 

В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница. Причины ее скоропостижной смерти выясняются. Всего в городе «заминировали» 12 детсадов. 

В Хабаровском крае температура опустилась ниже 20-ти градусов. Часть детей уже забрали родители, остальных размещают в соседних административных зданиях и школах, сообщает канал 360.   

Эвакуированные детсады проверяют саперы. Сообщений о том, что где-либо обнаружены взрывные устройства, не поступали.

Дальний Восток телефонный терроризм

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