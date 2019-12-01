Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке

Новая волна телефонного терроризма прокатилась по городам Дальнего Востока. Стало известно об эвакуации 52-х детских садов, расположенных в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Биробиджане. Сотни детей эвакуированы.

В Биробиджане во время эвакуации умерла воспитательница. Причины ее скоропостижной смерти выясняются. Всего в городе «заминировали» 12 детсадов.

В Хабаровском крае температура опустилась ниже 20-ти градусов. Часть детей уже забрали родители, остальных размещают в соседних административных зданиях и школах, сообщает канал 360 .

Эвакуированные детсады проверяют саперы. Сообщений о том, что где-либо обнаружены взрывные устройства, не поступали.