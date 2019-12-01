Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси

Вчера, 22:07

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Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси

Актер Алексей Панин вновь устроил скандал и попал в новостные ленты.

В этот раз он повздорил с петербургским таксистом, пишут СМИ. Актер схватил во время спора за ручку КПП, едва не устроив аварию. На словах, как обычно, он был несдержанным и слова не подбирал. В адрес водителя он позволил оскорбительные высказывания. Об этом рассказали жители Петербурга, которые стали невольными очевидцами этого инцидента. Они сняли происходящее на видео.

«[Ударю]  так, что в полиции не помогут!» — заявил Панин в адрес таксиста.

Сообщил о произошедшем и сотрудник службы такси «Столичной транспортной компании». Он уточнил, что передал информацию об инциденте с Алексеем Паниным в полицию.  С его слов, у 15 дома по улице Гончарной звездный пассажир не сдержал эмоций и якобы оторвал рычаг переключения передач.

Стоит отметить, что Алексей Панин уже не раз оказывался героев скандалов подобного рода. Он умудрился повздорить с экипажем самолета, был оштрафован за оскорбления полицейских.

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