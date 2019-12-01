В Челябинской области задержана этническая преступная группа

В ходе масштабной спецоперации ФСБ в Челябинской области задержаны члены этнической группировки, зарабатывавшей на незаконной иммиграции. Среди задержанных как организаторы, так и рядовые участники сообщества.

Группа занималась легализацией незаконных мигрантов. При необходимости им выдавались паспорта и другие документы, позволяющие спокойно жить в России. Приезжих также фиктивно трудоустраивали, чтобы любой проверяющий видел: люди без дела не сидят, а приносят обществу посильную пользу.

При обысках силовики обнаружили предметы, подтверждающие незаконную деятельность: заграничные паспорта, бланки регистраций, в том числе заполненные и другие вещественные доказательства, сообщает РЕН.ТВ .

По данным правоохранителей, за сравнительно недолгий период работы группировка разбогатела на несколько миллионов рублей. В настоящее время задержанные находятся под стражей.