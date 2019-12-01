Полиция задержала преступную группу, продававшую наркотики за криптовалюту

Сотрудники полиции установили и задержали 15 членов преступной межрегиональной группировки, которые продавали наркотики за криптовалюту в Московской и Ленинградской областях. Сделки проводились через интернет-магазин, открытый в «теневом» секторе интернета.

«Покупатели расплачивались за наркотики криптовалютой. Из незаконного оборота изъято свыше 44 кг запрещенных веществ, арестовано более 5 млн рублей, а также автомобили премиум-класса», – цитирует Интерфакс главу МВД Владимира Колокольцева.

По его словам, месячный заработок подозреваемых составлял около 10-ти млн. рублей. Торговлю координировали сетевые администраторы с помощью мессенджеров. В общей сложности было совершено не менее 150 тыс. сделок купли-продажи.

Все задержанные находятся под стражей. Расследование дела продолжается. Устанавливаются возможные сообщники и новые факты преступной деятельности.