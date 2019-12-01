В Краснодарском крае мужчина изнасиловал знакомого под угрозой ножа

Сегодня, 13:26

Александр Зуев

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В Краснодарском крае мужчина изнасиловал знакомого под угрозой ножа

В Тихорецке (Краснодарский край) местный житель изнасиловал своего приятеля, угрожая перерезать ему горло. Пострадавший обратился в полицию. Против насильника возбудили дело. По данным РЕН.ТВ, злоумышленник ранее судим, его личность сотрудникам полиции известна. 

А накануне в Москве правоохранители задержали мужчину, который добился интимный близости с другим мужчиной путем шантажа. В случае отказа он пообещал обнародовать ставшую известной ему информацию, порочащую честное имя и деловую репутацию пострадавшего. После некоторых колебаний последний всё же обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан и на допросе сознался в содеянном.    

Краснодарский край изнасилование

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