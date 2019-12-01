В Петербурге вооруженные люди в медицинских масках ограбили банк

Накануне вечером, уже под закрытие, двое вооруженных людей ворвались в отделение банка «Восточный», расположенный в Петербурге на ул. Савушкина, и похитил 5 млн. рублей. Один был вооружен автоматом (предметом, похожим на автомат) с глушителем, другой – ножом. Лица обоих скрывали медицинские маски и накинутые на голову капюшоны.

Уборщицу, мывшую пол перед закрытием банка, и еще одного мужчину они уложили на пол. Сотрудники учреждения спорить с разбойниками не стали и выдали им имевшуюся наличность.

Возбуждено дело по статье «Разбой». Полиция предпринимает меры по розыску преступников, сообщает РИА Новости .