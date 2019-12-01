В Подмосковье ограблен и ранен из травмата гражданин Украины

В Королеве (Московская обл.) средь бела дня ограблен гражданин Украины. Инцидент произошел во вторник в одном из городских кафе. Неизвестный направил на иностранца пистолет и отобрал у него бумажник, в котором находились личные документы потерпевшего и 25 тыс. рублей, сообщает канал 360 .

Всё произошло настолько быстро, что украинец сначала растерялся, но придя в себя, бросился догонять грабителя. Может быть, и догнал бы, но злоумышленник начал отстреливаться. Одна пуля угодила преследователю в грудь, другая – в живот. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Оказалось, что преступник стрелял из травматического пистолета.

По горячим следам грабителя задержать не удалось. Зато в одном из мусорных контейнеров был обнаружен пустой бумажник потерпевшего, 9-мм травматический пистолет «Гроза-2», вязанная шапка и перчатки преступника. Расследование продолжается.