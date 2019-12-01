Военное ведомство прокомментировало инцидент с Ту-22 в Астраханской области

Вчера, 14:00

Александр Зуев

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Военное ведомство прокомментировало инцидент с Ту-22 в Астраханской области

Ранее сообщалось, что во время полета у российского ракетоносца Ту-22 отказал один из двигателей, в результате чего летчикам пришлось сажать машину на поле. Инцидент произошел во вторник в Астраханской области. 

Военные подтвердили отказ двигателя, пояснив, что самолет выполнял обычный тренировочный полет без боекомплекта на борту. Экипаж не пострадал – летчики самостоятельно выбрались из машины после посадки. К настоящему времени их уже доставили на базу. На земле разрушений и пострадавших нет. Посадка на грунт стала возможной благодаря мастерству членов экипажа, отметили в Минобороны. 

«В Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», – приводит сообщение РЕН.ТВ.
Астраханская область Т-22 авария

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