Военное ведомство прокомментировало инцидент с Ту-22 в Астраханской области

Ранее сообщалось, что во время полета у российского ракетоносца Ту-22 отказал один из двигателей, в результате чего летчикам пришлось сажать машину на поле. Инцидент произошел во вторник в Астраханской области.

Военные подтвердили отказ двигателя, пояснив, что самолет выполнял обычный тренировочный полет без боекомплекта на борту. Экипаж не пострадал – летчики самостоятельно выбрались из машины после посадки. К настоящему времени их уже доставили на базу. На земле разрушений и пострадавших нет. Посадка на грунт стала возможной благодаря мастерству членов экипажа, отметили в Минобороны.