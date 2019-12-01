Жительница Сургута хранила труп своего знакомого в чемодане на балконе

Вчера, 13:31

Александр Зуев

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Жительница Сургута хранила труп своего знакомого в чемодане на балконе

В Сургуте следователи задержали местную жительницу, заподозрив ее в убийстве своего любовника, пришедшего к ней в гости и распивавшего с ней спиртные напитки. Труп мужчины, упакованный в чемодан, был обнаружен на ее балконе. 

В процессе общения что-то пошло не так. Хозяйка квартиры обиделась на своего друга, схватила нож и нанесла ему 19 ранений, от которых мужчина скончался на месте. После этого женщина уложила тело в большой чемодан и вынесла на мороз. Позже она планировала вытащить чемодан из дома, но, видимо, так и не решилась. 

Вместо этого, через несколько дней подозреваемая позвонила в полицию и заявила, что на ее балконе лежит труп какого-то мужчины. 

По данным URA.RU, криминального прошлого женщина не имела. В настоящее время против нее возбуждено дело по статье «Убийство». От нее уже получены признательные показания.

Сургут убийство балкон

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