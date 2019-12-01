Почти 300 тонн взрывчатых веществ пропали с российского оборонного завода

Вчера, 12:23

Александр Зуев

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Почти 300 тонн взрывчатых веществ пропали с российского оборонного завода

В Башкирии со стерлитамакского оборонного предприятия похищено 276 т взрывчатых отходов. Речь идет о ФКП «Авангард», выпускающем взрывчатые вещества для Минобороны и нефтегазового сектора. По факту кражи следствие возбудило уголовное дело. 

По данным РЕН.ТВ, хищения отходов с завода начались в 2017 году. Недостачу выявила инвентаризация, проведенная по приказу нового директора в апреле текущего года. Предыдущий руководитель был уволен с должности по отрицательным мотивам – за неумение организовать производство. При нем предприятие стало убыточным, у него образовались большие долги. 

Помимо производства взрывчатки завод занимался утилизацией снарядов с истекшим сроком годности для систем залпового огня. Изъятые из них заряды как раз и являются взрывчатыми отходами.

Башкирия завод хищение

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