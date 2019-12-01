В Бурятии обнаружено тело младенца, растерзанного собаками

Жители города Гусиноозерск, шедшие в понедельник на работу, обратили внимание на возню 2-х собак, пытавшихся отнять друг у друга добычу. Приблизившись, прохожие увидели, что животные «ссорятся» из-за тела новорожденного, лежащего между ними. Собак отогнали и сообщили о находке в полицию, сообщает СКР по Бурятии .

Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и начали доследственную проверку. Тело новорожденного мальчика, пострадавшее от укусов животных, направлено на исследование, в ходе которого необходимо выяснить, родился ли ребенок живым, и, если да, то в результате каких обстоятельств наступила его смерть. Также проводятся мероприятия по установлению личности матери ребенка.