В Бурятии обнаружено тело младенца, растерзанного собаками

Вчера, 10:44

Александр Зуев

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В Бурятии обнаружено тело младенца, растерзанного собаками

Жители города Гусиноозерск, шедшие в понедельник на работу, обратили внимание на возню 2-х собак, пытавшихся отнять друг у друга добычу. Приблизившись, прохожие увидели, что животные «ссорятся» из-за тела новорожденного, лежащего между ними. Собак отогнали и сообщили о находке в полицию, сообщает СКР по Бурятии

Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и начали доследственную проверку. Тело новорожденного мальчика, пострадавшее от укусов животных, направлено на исследование, в ходе которого необходимо выяснить, родился ли ребенок живым, и, если да, то в результате каких обстоятельств наступила его смерть. Также проводятся мероприятия по установлению личности матери ребенка.

Бурятия младенец собаки

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