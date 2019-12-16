Омская полиция накрыла наркопритон в квартире у водителя трамвая

Сотрудники наркоконтроля УМВД совместно со спецназом провели операцию в Омске по пресечению деятельности притона, который в своей квартире содержала 53-летняя женщина – водитель трамвая. За услугу, обеспечивающую беспрепятственное потребление зелья, наркозависимые лица рассчитывались «дозой», размер которой оговаривался заранее.

В квартире полицейские застали посетителей в наркотическом опьянении, а также вещественные доказательства – одноразовые шприцы со следами наркотических средств. В отношении хозяйки квартиры возбуждено дело по ст.232 (содержание притона). Ей грозит до 4-х лет колонии, сообщило управление МВД.

Женщина так же призналась, что употребляла наркотики вместе с гостями путем внутривенных инъекций и курения. При этом, по ее словам, у нее ни разу не было проблем с прохождением медицинского контроля.