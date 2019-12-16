Экс-министр финансов подмосковного правительства получил 14 лет

Суд назначил Алексею Кузнецову ровно столько, сколько просило обвинение – 14 лет колонии. Ранее осужденный руководил министерством финансов в правительстве Московской области. С 2010-го он скрывался от правосудия во Франции, имея на руках фальшивые документы. Однако в 2013-м Кузнецова всё же арестовали и в этом году выслали на родину, сообщает канал 360 .

СКР разыскивал экс-министра за мошенничество и растрату государственных средств. По данным следствия, Кузнецов и его сообщники брали крупный кредиты в банках и переводили в офшоры. А с долгами рассчитывались деньгами из бюджета области.

Фигурант признался следователям, что за время нахождения на посту присвоил около 11-ти млрд. рублей.