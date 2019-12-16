В Подмосковье обнаружен труп мужчины без головы и кистей рук

16-12-2019, 15:31

Александр Зуев

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В Подмосковье обнаружен труп мужчины без головы и кистей рук

В Районе населенного пункта Шорново (Московская обл.) на берегу Пуза местные жители обнаружили тело мужчины. У трупа отсутствовали голова и кисти рук. О страшной находке сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и отправили труп на экспертизу. Поиски недостающих частей тела результатов не дали. 

По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила около 5-ти дней назад. Возбуждено дело, проводятся мероприятия по установлению личности погибшего, сообщает Лента.ру

На прошлой неделе сообщалось об обнаружении обезглавленного тела в подмосковном Никифорово. Москвич бродил по лесу, фотографируя птиц и животных. Его тело нашли в поле, примерно в ста метрах от остановки автобуса.

Московская область труп

Лента

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