В Подмосковье обнаружен труп мужчины без головы и кистей рук

В Районе населенного пункта Шорново (Московская обл.) на берегу Пуза местные жители обнаружили тело мужчины. У трупа отсутствовали голова и кисти рук. О страшной находке сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия и отправили труп на экспертизу. Поиски недостающих частей тела результатов не дали.

По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила около 5-ти дней назад. Возбуждено дело, проводятся мероприятия по установлению личности погибшего, сообщает Лента.ру .

На прошлой неделе сообщалось об обнаружении обезглавленного тела в подмосковном Никифорово. Москвич бродил по лесу, фотографируя птиц и животных. Его тело нашли в поле, примерно в ста метрах от остановки автобуса.