МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые используют в названиях имя Пригожина, начали писать уже о том, что его якобы видели живым в Мали. Были сообщения и о том, что его самолет летит в Нигер с ним и 250 бойцами на борту. Психолог Елена Михайлова для МК рассказала о его психотипе и о том, какое поведение ему свойственно.

«Евгений Пригожин - истероид, это не плохо и не хорошо, просто тип личности такой. Это следует из того образа публичного поведения, которое он всегда демонстрировал. Бесконечные выступления, съёмки роликов с собой в главной роли, достаточно откровенное и напоказ общение с журналистами, когда он не задумывался о том, что и как говорит, насколько это этично и вежливо, поэтому его ответы, иногда высказанные в ненормативной форме, всегда привлекали внимание и заставляли себя обсуждать», - сказала Михайлова.

Она добавила, что для Пригожина было важно внимание, он любил его и вся его жизнь превратилась в сплошной пиар. Похороны тоже можно считать частью пиара. И человек, который любил внимание, мог пойти на инсценировку смерти. Но важно учитывать, что после похорон интерес к личности Пригожина быстро стихнет, а он из-за своего психотипа долго в тени оставаться не сможет, если действительно жив и смерть инсценировал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»