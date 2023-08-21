Политолог РФ Перенджиев высказался о версии с двойником Пригожина в авиакатастрофе

Сегодня, 15:39

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Политолог РФ Перенджиев высказался о версии с двойником Пригожина в авиакатастрофе
Фото из открытых источников

Российское общество может никогда и не узнать подробности катастрофы самолета, которым летел предприниматель Евгений Пригожин. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. Он не исключает, что на борту мог быть двойник основателя ЧВК «Вагнер». Но при этом Перенджиев призвал не увлекаться теориями заговора.

«Похоронное бюро подтвердило, что есть тело Пригожина, поэтому я как-то не хотел бы придерживаться теорий заговора. Если это какая-то спецоперация, двойник, то мы об этом не узнаем. Гадать на кофейной гуще здесь — значит выставить себя на посмешище. Пригожин хоть и не имел генеральского звания, но занимал пост, соответствующий генеральскому званию. Я имею в виду, сколько у него было в подчинении людей, солдат в кавычках», — сказал Перенджиев.

Накануне стало известно, что самолет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщалось, что погибли 10 человек, в том числе и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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