«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков держит в страхе весь поселок. По их словам, школьники избивают людей, всячески им угрожают и занимаются вымогательством.

В Сети появились кадры, на которых подростки ведут себя недопустимо. Так, в скейт-парке группа молодых людей напала на детей. Один из нападающих стал грозить ножом. Ранее толпа агрессивных подростков угрожала ребенку пистолетом за то, что на нем была футболка с буквой V.

В другом случае подростки сломали мальчику челюсть. Правоохранители уже занимаются расследованием преступной деятельности малолетних нарушителей порядка. Местные жители устали терпеть произвол сбившихся в преступную группу школьников, и создали дружину, чтобы патрулировать улицы в Янино и защищать людей от банды. Между тем следователи отмечают, что основными фигурантами этой истории являются подростки из семей мигрантов. Они учатся в местной школе, но администрация учебного заведения никакие меры не предпринимает и не собирается усмирять несовершеннолетних хулиганов.

По некоторым данным, директор школы бездействует из-за нежелания разжигать межнациональную рознь. Сейчас на улицах Янино стали появляться патрули Росгвардии. Местные жители говорят, что такой охраны в населенном пункте не было давно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»