Диггер показал на фото заполненный водой коллектор Неглинки во время ливня

Сегодня, 11:04

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Диггер показал на фото заполненный водой коллектор Неглинки во время ливня
Фото из открытых источников

Диггер Даниил Давыдов опубликовал редкие фотографии коллектора реки Неглинки, полностью заполненного водой во время сильного ливня. Эти фото вызвали большой интерес у пользователей соцсети. На снимках видно, что коллектор наполнился водой до самого потолка.

Диггер не понимает, почему его коллеги не отменили спуск в подземелья во время дождя. Он выразил недовольство поведением инструктора, который не смог вывести участников экскурсии в безопасное место при подъеме уровня воды в коллекторе.

Поведение инструктора было небезопасным, считает диггер. Он не сразу распознал признаки повышения уровня воды и не предпринял необходимых мер для эвакуации путешественников. Это свидетельствует о недостатке подготовки и опыта инструктора и является неприемлемым в данных обстоятельствах.

Напомним, что 20 августа в Москве прошел сильный ливень, что привело к повышению уровня воды в подземных коммуникациях, где проводилась экскурсия. Как правило, при ухудшении погоды, подобные экскурсии отменяют. Но в этот раз мероприятие по каким-то причинам отменено не было.

Как известно, в реке Москва были обнаружены тела двух участников подземной экскурсии. Позже выяснилось, что никому из восьми участников прогулки спастись не удалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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