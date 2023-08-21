Диггер показал на фото заполненный водой коллектор Неглинки во время ливня

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Диггер Даниил Давыдов опубликовал редкие фотографии коллектора реки Неглинки, полностью заполненного водой во время сильного ливня. Эти фото вызвали большой интерес у пользователей соцсети. На снимках видно, что коллектор наполнился водой до самого потолка.
Диггер не понимает, почему его коллеги не отменили спуск в подземелья во время дождя. Он выразил недовольство поведением инструктора, который не смог вывести участников экскурсии в безопасное место при подъеме уровня воды в коллекторе.
Поведение инструктора было небезопасным, считает диггер. Он не сразу распознал признаки повышения уровня воды и не предпринял необходимых мер для эвакуации путешественников. Это свидетельствует о недостатке подготовки и опыта инструктора и является неприемлемым в данных обстоятельствах.
Напомним, что 20 августа в Москве прошел сильный ливень, что привело к повышению уровня воды в подземных коммуникациях, где проводилась экскурсия. Как правило, при ухудшении погоды, подобные экскурсии отменяют. Но в этот раз мероприятие по каким-то причинам отменено не было.
Как известно, в реке Москва были обнаружены тела двух участников подземной экскурсии. Позже выяснилось, что никому из восьми участников прогулки спастись не удалось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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