«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

Сегодня, 08:39

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«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
Фото из открытых источников

В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795.

На его борту находились 10 человек, и все они погибли, сообщает «МК». Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

В числе пассажиров самолета был также Евгений Пригожин. Об этом свидетельствуют данные Росавиации. 

Также источники сообщают, что борт, потерпевший крушение, связан с ЧВК «Вагнер». Но пока официальных сообщений властей о гибели Пригожина не было.

Со слов очевидцев, они слышали два сильных хлопка, и видели, что у воздушного судна отвалилось крыло и стабилизатор. Части самолета были найдены недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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