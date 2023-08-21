«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795.
На его борту находились 10 человек, и все они погибли, сообщает «МК». Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.
В числе пассажиров самолета был также Евгений Пригожин. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.
Также источники сообщают, что борт, потерпевший крушение, связан с ЧВК «Вагнер». Но пока официальных сообщений властей о гибели Пригожина не было.
Со слов очевидцев, они слышали два сильных хлопка, и видели, что у воздушного судна отвалилось крыло и стабилизатор. Части самолета были найдены недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском. Диму Рудакова он...Подробнее
Контрактник, следовавший на СВО, из-за мошенников отстал от поезда. Об этом сообщает издание «63.ru». Поучительную...Подробнее
Газ в Европе уже подорожал и это может оказаться не последним сюрпризом. Об этом сообщает издание РИА Новости....Подробнее
Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы...Подробнее