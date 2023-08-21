МК: Разрушенный БПЛА в Химках дом строили с участием топ-блогера

На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии
Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском. Диму Рудакова он...Подробнее
Дом, разрушенный дроном в миркорайоне Старбеево городского округа Химки, построили с помощью БПЛА.
Дом был частично разрушен, пишет МК. И оказалось, что этот дом был уникален, так как его строили по индивидуальному проекту, а в постройке дома участвовал известный блогер Анатолий Ножов.
В Сети есть видео: Анатолий вместе с хозяйкой дома Юлией рассказывает о том, как реализовывался проект. Стоит отметить, что хозяин дома Глеб ранее работал в одной из силовых структур. На данный момент он сотрудник службы безопасности одного из банков.
Анатолий Ножов уже выехал на место произошедшего, поскольку он будет участвовать в ремонте дома.
Отметим, удары по РФ начались после того, как Россия объявила «военную спецоперацию» на территории Украины и ввела туда свои войска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском. Диму Рудакова он...Подробнее
Контрактник, следовавший на СВО, из-за мошенников отстал от поезда. Об этом сообщает издание «63.ru». Поучительную...Подробнее
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы...Подробнее
Газ в Европе уже подорожал и это может оказаться не последним сюрпризом. Об этом сообщает издание РИА Новости....Подробнее
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о работе «музыкантов» в Африке. Также он пригласил к себе на...Подробнее