МК: Разрушенный БПЛА в Химках дом строили с участием топ-блогера

Дом, разрушенный дроном в миркорайоне Старбеево городского округа Химки, построили с помощью БПЛА.

Дом был частично разрушен, пишет МК. И оказалось, что этот дом был уникален, так как его строили по индивидуальному проекту, а в постройке дома участвовал известный блогер Анатолий Ножов.

В Сети есть видео: Анатолий вместе с хозяйкой дома Юлией рассказывает о том, как реализовывался проект. Стоит отметить, что хозяин дома Глеб ранее работал в одной из силовых структур. На данный момент он сотрудник службы безопасности одного из банков.

Анатолий Ножов уже выехал на место произошедшего, поскольку он будет участвовать в ремонте дома.

Отметим, удары по РФ начались после того, как Россия объявила «военную спецоперацию» на территории Украины и ввела туда свои войска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»