В Москве неизвестный поджег оборудование между железнодорожными станциями Киевского направления

В Москве между железнодорожными станциями Солнечная и Переделкино Киевского направления неизвестным мужчиной был подожжен релейный шкаф. Об этой диверсии, которая повлияла на движение поездов, утром в понедельник, 21 августа, проинформировало информагентство РИА «Новости».

По сведениям, которыми располагают журналисты, диверсия на железной дороге в столице России была совершена в 06:00 по московскому времени. Злоумышленнику удалось совершить поджог релейного шкафа и повредить оборудование в результате пожара.

Как следствие, поезда в обе стороны едут с задержкой и значительным отставанием от графика следования.

Сейчас между станциями ведутся ремонтные работы. Правоохранительные органы занялись розыском диверсантов.

Напомним, с самого утра сегодня столичный регион снова подвергается налету украинских беспилотников. Работают системы ПВО, РЭБ. Московские аэропорты временно перестали принимать и отправлять самолеты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»