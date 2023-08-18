В Москве неизвестный поджег оборудование между железнодорожными станциями Киевского направления

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В Москве между железнодорожными станциями Солнечная и Переделкино Киевского направления неизвестным мужчиной был подожжен релейный шкаф. Об этой диверсии, которая повлияла на движение поездов, утром в понедельник, 21 августа, проинформировало информагентство РИА «Новости».
По сведениям, которыми располагают журналисты, диверсия на железной дороге в столице России была совершена в 06:00 по московскому времени. Злоумышленнику удалось совершить поджог релейного шкафа и повредить оборудование в результате пожара.
Как следствие, поезда в обе стороны едут с задержкой и значительным отставанием от графика следования.
Сейчас между станциями ведутся ремонтные работы. Правоохранительные органы занялись розыском диверсантов.
Напомним, с самого утра сегодня столичный регион снова подвергается налету украинских беспилотников. Работают системы ПВО, РЭБ. Московские аэропорты временно перестали принимать и отправлять самолеты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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