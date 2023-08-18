Ушедший в «Вагнер» убийца-силовик вернулся с СВО и изнасиловал девушку

Сегодня, 09:29

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Ушедший в «Вагнер» убийца-силовик вернулся с СВО и изнасиловал девушку
Фото из открытых источников

Житель Кировской области вернулся с СВО, избил и изнасиловал девушку. Об этом рассказывает «МК», ссылаясь на Телеграм-канал «Baza».

Силовик Алексей Костромин в 2020 году был осужден за убийство. На тот момент ему было 24 года. Мужчина на почве ревности избил молотком своего 20-летнего знакомого за что его и лишили свободы.

Но когда представился шанс покинуть колонию, он им воспользовался и завербовался в ЧВК «Вагнер». Недавно Алексей Костромин вернулся домой и снова совершил преступление.

Мужчина напал на 26-летнюю девушку, жестоко избил и изнасиловал ее. Потерпевшая находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, колото-резаными ранами шеи, контузией глаз и переломами. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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