Ушедший в «Вагнер» убийца-силовик вернулся с СВО и изнасиловал девушку

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Житель Кировской области вернулся с СВО, избил и изнасиловал девушку. Об этом рассказывает «МК», ссылаясь на Телеграм-канал «Baza».
Силовик Алексей Костромин в 2020 году был осужден за убийство. На тот момент ему было 24 года. Мужчина на почве ревности избил молотком своего 20-летнего знакомого за что его и лишили свободы.
Но когда представился шанс покинуть колонию, он им воспользовался и завербовался в ЧВК «Вагнер». Недавно Алексей Костромин вернулся домой и снова совершил преступление.
Мужчина напал на 26-летнюю девушку, жестоко избил и изнасиловал ее. Потерпевшая находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, колото-резаными ранами шеи, контузией глаз и переломами. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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