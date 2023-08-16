В Новороссийске горит грузовой терминал, площадь пожара достигла 1,3 тыс. кв.м

В порту Новороссийска в данные минуты горит грузовой терминал. Площадь пожара, как проинформировали в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, составляет 1,3 тыс. кв.м.

«В 09:11 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных полетов в грузовом терминале на площади 1300 кв.м», — проинформировали в ведомстве.

Ликвидацией пожара занимаются 14 единиц техники и 42 спасателя от РСЧС, а также 9 единиц техники и 27 человек личного состава от МЧС РФ.

Телеграм-канал «Baza» тем временем сообщает, что горят деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Источник также опубликовал видео с место происшествия, на котором виден черный густой дым.

Причины пожара в грузовом терминале Новороссийска в настоящий момент неизвестны. Пока нет данных о том, что это могла быть целенаправленная диверсия противника.

Напомним, несколько недель назад морские дроны Украины в бухте Новороссийска атаковали большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Он получил повреждения и дал крен. Сейчас БДК находится на ремонте в сухом доке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»