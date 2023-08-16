Сестра убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика рассказала, что опекунша била всех детей

В конце июня в Екатеринбурге произошла трагедия — был убит шестилетний ребенок. Тело мальчика Далера обнаружили в гараже. Его 14-летняя сестра заявила, что ее и брата регулярно били опекуны, и Далер страдал от этого сильнее.

Также стало известно, что опекуны переложили на школьницу свои обязанности по уходу за детьми. По словам девочки, родных детей в семье также не жаловали, им доставалось, но не так, как приемным.

Обвиняемой по этому делу выступает опекун мальчика Вероника Наумова. Женщина сообщала, что приемный ребенок ушел из дома, а через три дня его тело нашли в гараже. У Вероники есть еще родные дети, и с приемными она обращалась особенно жестоко. Есть мнение, что опекуны использовали неродных детей как источник дохода и бесплатную рабочую силу.

Наумова запугала приемную дочь, пригрозив, что ей придется отвечать за смерть брата. По словам женщины, мальчик скончался у нее на руках, когда она его мыла. Сейчас сестра Далера находится в социально-реабилитационном центре, а за родными детьми обвиняемой присматривает бабушка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»