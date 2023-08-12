Мобилизованного уральца насмерть сбила пьяная 21-летняя девушка

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Мобилизованный Александр Рыбаков из села Некрасово Белоярского района погиб возле военного госпиталя, попав под машину.
Похороны мобилизованного пройдут 16 августа, передает «E1.RU».
Как стало известно, военнослужащего сбила девушка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. При этом оказалось, что у нее даже не было водительского удостоверения.
Друг мобилизованного рассказал, что его товарищ купался и отдыхал на пляже в тот день. А потом, когда он возвращался в больницу и шел по обочине, его сбила машина. У мужчины были открытые переломы обеих ног, но он смог дойти до кареты скорой помощи.
Тем не менее, травмы, которые он получил, были очень тяжелыми и он скончался в больнице.
По словам очевидцев, девушка, находившаяся за рулем, тоже отдыхала на пляже и поехала кататься на машине своего отца. Владельцу Nissan уже выписали административный штраф за то, что пустил девушку за руль. А 21-летняя виновница аварии пока не понесла наказания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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