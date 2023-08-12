Мобилизованного уральца насмерть сбила пьяная 21-летняя девушка

Мобилизованный Александр Рыбаков из села Некрасово Белоярского района погиб возле военного госпиталя, попав под машину.

Похороны мобилизованного пройдут 16 августа, передает «E1.RU».

Как стало известно, военнослужащего сбила девушка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. При этом оказалось, что у нее даже не было водительского удостоверения.

Друг мобилизованного рассказал, что его товарищ купался и отдыхал на пляже в тот день. А потом, когда он возвращался в больницу и шел по обочине, его сбила машина. У мужчины были открытые переломы обеих ног, но он смог дойти до кареты скорой помощи.

Тем не менее, травмы, которые он получил, были очень тяжелыми и он скончался в больнице.

По словам очевидцев, девушка, находившаяся за рулем, тоже отдыхала на пляже и поехала кататься на машине своего отца. Владельцу Nissan уже выписали административный штраф за то, что пустил девушку за руль. А 21-летняя виновница аварии пока не понесла наказания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»