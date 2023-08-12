Жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс. рублей за незаконный запуск беспилотника

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В Новосибирске оштрафовали местного жителя, который запустил беспилотник, не получив на это разрешения. Ему надлежит выплатить более 32 тысяч рублей, сообщает «КП. Новосибирск» со ссылкой на информацию Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Известно, что новосибирец свой квадрокоптер запускал еще в июне нынешнего года с Центрального района города. Невзирая на то, что расстояние от Украины до Новосибирска превышает 3 тысячи километров и Киев наверняка не долетит своими дронами до данного населенного пункта, мужчину все же к ответственности привлекли.
Как объяснили в ведомстве, потому что БПЛА новосибирца не был поставлен на госучет, а также не было получено разрешение на выполнение полета от уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления.
Сибиряк был привлечен к административной ответственности (ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ) и должен уплатить более 32 тысяч рублей штрафа.
С какой целью он запускал беспилотник, не уточняется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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