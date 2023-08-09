Вода прорвала дамбу, которую возвели в Уссурийске для сдерживания паводка. Об этом сообщает «МИР 24», отмечая, что в Уссурийске идет эвакуация людей. Спасатели вывезли в безопасные районы за ночь около 200 человек. В Приморье уже подтоплены более 500 домов, 40 участков дорог.

В администрации Уссурийска сообщили о том, что к утру 12 августа выпало 132,8 миллиметров осадков. Превышен уровень рек Раздольная и Раковка. В результате разлива потеряно автомобильное сообщение с селами: Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи, мкрн. Загородный.

Синоптики говорят о том, что тайфун «Канун», который и спровоцировал паводок, теряет силу, но дожди еще идут. Тем не менее, осадки стали менее обильными и вода вскоре начнет отступать.

А вот в Ленинградской и Новгородской областях, Краснодарском крае, Сибири ждут сильные дожди. Температура воздуха в этих регионах опустится до 20 градусов, что существенно ниже климатической нормы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»