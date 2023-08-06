Взрывом на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выбиты окна минимум в 100 квартирах

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Взрывом на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области были существенно повреждены располагающиеся рядом постройки. Окна выбиты более чем в 100 квартирах, передает «Главный региональный».
Часть внутренней отделки жилищ и крыш взрывной волной выбросило на улицу. Кроме того, ранения в результате инцидента получили 25 человек.
На Загорском оптико-механическом заводе мощный взрыв прогремел сегодня днем. По данным РИА «Новости», произошла детонация на складе пиротехники.
Обстоятельства случившегося выясняют следственные органы и представители прокуратуры. Работают оперативные и экстренные службы. Открытого горения на данный момент не наблюдается, идет разбор завалов, под которыми, не исключено, все еще находятся люди.
Ранее поступила информация о тотальной эвакуации на предприятии.
В экстренных службах причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса.
На сайте завода указано, что предприятие является ведущим разработчиком и производителем оптико-электронных приборов для российских силовых структур, отечественной промышленности и здравоохранения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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