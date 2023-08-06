Британец потерял сознание и сломал шею из-за контрастного душа

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»
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Порой самые безобидные вещи, который многие совершают каждый день, могут привести к серьезным последствиям. Так произошло с 33-летним Адрианом Скоттом из Эдинбурга. С ним случилось несчастье — он сломал шею, принимая контрастный душ.
Переключая горячую воду на холодную, Адриан потерял сознание. Мужчина очнулся, оказавшись на полу в ванной, и тут же ощутил сильную боль. Он понял, что не может пошевелить головой, и сразу же обратился за медицинской помощью.
В ходе обследования стало понятно, что в результате падения Адриан сломал шею. По словам врачей, мужчина мог потерять сознание из-за резкого сужения кровеносных сосудов при контакте с ледяной водой. Адриан вернется к нормальной жизни только через 12 недель. Ему пришлось продать автомобиль и потратить все свои сбережения, чтобы прокормиться и оплатить ипотеку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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