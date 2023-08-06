Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Сегодня, 08:14

Image 16+
Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника
Фото из открытых источников

Противник продолжает прощупывать системы противовоздушной обороны столичного региона. Сегодня ночью комплексы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

«Была попытка пролета на город двух боевых БПЛА. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что информации о пострадавших в результате падения обломков дронов на данный момент не поступало.

В оборонном ведомстве подтвердили, что попытка атаки столицы беспилотниками была, но хорошо отработали системы ПВО — сбили два из двух беспилотных летательных аппаратов.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник пишет, что два БПЛА противника заходили на Москву синхронно с двух направлений. Один летел с юго-запада, второй — с юга. Первый был поражен над Одинцовским районом рядом с Минским шоссе, второй — в районе Домодедово.

По данным канала, приблизительное расстояние между точками уничтожения БПЛА составило 55 километров по прямой. Сбиты дроны были с интервалом в 16 минут, передает «Лента.ру».

Стоит отметить, что ранее о том, что ожидается очередная атака БПЛА на столицу, прошла через Телеграм-каналы военкоров. Например, 8 августа в 23:32 по мск Романов в «Романов Лайт» написал:

«Сообщают, что дроны-камикадзе ВСУ вышли из Сумкой области и через Курскую область идут в сторону Москвы».

Если на подлете к Москве сбивались те самые БПЛА, о которых предупреждал военкор, очень много вопросов напрашивается в этой связи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Британец потерял сознание и сломал шею из-за контрастного душа

Сегодня, 11:44

Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Сегодня, 08:14

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

6-08-2023, 14:14

«Mash»: В аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»

6-08-2023, 12:14

Очевидцы рассказали об ударе беспилотника по высотке в «Москва-Сити»

1-08-2023, 08:14

Украинские беспилотники снова атаковали Москву: один БПЛА врезался в башню «Москва-Сити»

30-07-2023, 07:59

В США недовольная пассажирка авиакомпании напала на стюардессу

28-07-2023, 15:14

«New York Post»: в США два морских льва прогнали отдыхающих с пляжа

27-07-2023, 13:34

Военный эксперт Кнутов: беспилотники ВС Украины направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

24-07-2023, 16:04

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

24-07-2023, 09:09

Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов

24-07-2023, 08:14

Аксенов: В результате атаки беспилотника произошла детонация склада боеприпасов в Красногвардейском районе

22-07-2023, 12:39

Сбежавший от мобилизации в Канаду гражданин Украины пропал после купания в реке

22-07-2023, 10:44

В аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса в Анталью на сутки

21-07-2023, 13:59

Опубликованы кадры пожара на складе боеприпасов в Крыму

19-07-2023, 09:49

Daily Mail: отдыхавший в Португалии британец утонул в бассейне отеля

12-07-2023, 18:24

Из-за смертельного ДТП с участием «Мазды» в Колпино возбудили уголовное дело

2-07-2023, 22:39

На перекрёстке Комендантского и Шуваловского проспектов в Санкт-Петербурге прорвало трубу

2-07-2023, 21:24

В Лисьем Носу в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав

1-07-2023, 14:39

В Хабаровском крае мужчина на рыбалке выловил из Амура противотанковый гранатомет «Аглень»

29-06-2023, 09:19

Возможно, Вам будет интересно

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

0

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...

Подробнее
В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

6-08-2023, 14:14

0

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...

Подробнее
«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

6-08-2023, 14:04

0

Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...

Подробнее
Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

7-08-2023, 11:54

0

Между Россией и Китаем с 1 августа был возобновлен безвизовый обмен. В Поднебесной подтвердили, что готовы принимать...

Подробнее
Выжившая после ядерной бомбардировки Хиросимы японка рассказала о последствиях удара

Выжившая после ядерной бомбардировки Хиросимы японка рассказала о последствиях удара

6-08-2023, 14:49

0

Ядерный удар по Хиросиме в 1945 году привел к катастрофическим последствиям. Выжившая после атаки японка Митико Кодама...

Подробнее
Корабли РФ и Китая приблизились к берегам США

Корабли РФ и Китая приблизились к берегам США

6-08-2023, 21:49

0

Российская Федерация и Китайская Народная Республика — «два максимально значимых противника Соединенных Штатов...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров