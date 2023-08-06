Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Противник продолжает прощупывать системы противовоздушной обороны столичного региона. Сегодня ночью комплексы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

«Была попытка пролета на город двух боевых БПЛА. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что информации о пострадавших в результате падения обломков дронов на данный момент не поступало.

В оборонном ведомстве подтвердили, что попытка атаки столицы беспилотниками была, но хорошо отработали системы ПВО — сбили два из двух беспилотных летательных аппаратов.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник пишет, что два БПЛА противника заходили на Москву синхронно с двух направлений. Один летел с юго-запада, второй — с юга. Первый был поражен над Одинцовским районом рядом с Минским шоссе, второй — в районе Домодедово.

По данным канала, приблизительное расстояние между точками уничтожения БПЛА составило 55 километров по прямой. Сбиты дроны были с интервалом в 16 минут, передает «Лента.ру».

Стоит отметить, что ранее о том, что ожидается очередная атака БПЛА на столицу, прошла через Телеграм-каналы военкоров. Например, 8 августа в 23:32 по мск Романов в «Романов Лайт» написал :

«Сообщают, что дроны-камикадзе ВСУ вышли из Сумкой области и через Курскую область идут в сторону Москвы».

Если на подлете к Москве сбивались те самые БПЛА, о которых предупреждал военкор, очень много вопросов напрашивается в этой связи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»