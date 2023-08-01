В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего участие в СВО и вернувшегося домой безногим. Подробности инцидента приводит «Радио 1» со ссылкой на Telegram-канал «РосгVардеец».

Происшествие имело место 5 августа в одном из кафе. Двое молодых парней избивали лишившегося ног в ходе боевых действий участника СВО, а еще шестеро человек из их компании, в том числе двое девушек, подбадривали их криками.

На помощь товарищу попытался прийти еще один участник спецоперации. Однако он тоже без ноги, поэтому особенно друга не выручил.

Молодые люди называли участников СВО «убийцами», открыто глумились над инвалидами и всячески оскорбляли. С одного мужчины сорвали награды и выбросили их подальше, а другому повредили его машину.

На инцидент отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он обратился к губернатору края Александру Осипову с призывом разобраться в случившемся. В полиции же сообщили, что смогут привлечь к ответственности только тех, кто принимал участие в избиении участников СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»