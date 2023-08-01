«Mash»: В аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»

Сегодня, 12:14

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«Mash»: В аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
Фото из открытых источников

В столичном аэропорту «Внуково» введен план «Ковер», говорится в срочном сообщении Telegram-канала «Mash».

По данным авторов, на текущий момент на неопределенное время задерживается вылет одиннадцати рейсов. Еще 15 временно задержаны на прилет. Агентство РИА «Новости» в свою очередь передает, что часть воздушных судов, которые должны были совершить посадку во «Внуково», перенаправлено в другие гавани.

С чем связано введение плана «Ковер» силовики не сообщают. Telegram-канал отмечает, что обычно к нему прибегают, когда в небе фиксируются неизвестные или представляющие опасность для авиации объекты.

ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-службы аэропорта, подтвердил введение ограничений.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — рассказали там.

Данных о пролете в сторону Москвы украинских беспилотников сегодня пока не поступало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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