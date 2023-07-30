Очевидцы рассказали об ударе беспилотника по высотке в «Москва-Сити»

Раннее утро вторника, 1 августа, в столице России снова выдалось тревожным. В чате жильцов «Москва-Сити» активность начала наблюдаться еще с 03:30 по мск, пишет газета «Аргументы и Факты» .

Москвичи начали делиться впечатлениями от пережитого.

«Проснулся от громкого звука и вибраций», «Второй раз по офисной башне. Сегодня помощнее звук был», «Только собрался ложиться спать, как услышал звук и яркую вспышку увидел — как от молнии, и пол в квартире задрожал», — это лишь малая часть оставленных жильцами «Москва-Сити» сообщений в чате.

Они хотят спать спокойно в своих апартаментах и надеются, что им больше не придется просыпаться посреди ночи в результате громких звуков и «хлопков».

Некоторые задаются вопросами, почему в столице во время очередного налета БПЛА противника не была включена воздушная тревога. Власти Москвы пока с соответствующим разъяснением еще не выступили, но, очевидно, причина в том, что уровень угрозы минимальный.

По сообщению столичного градоначальника Сергея Собянина, несколько беспилотников, пытавшихся прорваться на Москву, были сбиты системами ПВО. Однако один из БПЛА все же залетел в столицу и снова попал в ту же самую башню, что и в прошлый раз — в IQ-квартале в Москва-Сити, где расположены ряд федеральных министерств и ведомств.

«Один беспилотник долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет», — проинформировал Собянин в Telegram-канале.

Напомним, это уже второй налет беспилотников противника на столицу России за последние два дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»