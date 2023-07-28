Украинские беспилотники снова атаковали Москву: один БПЛА врезался в башню «Москва-Сити»

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Ранним утром в воскресенье, 30 июля, Москва была снова атакована беспилотными летательными аппаратами противника. К этому часу в сети уже много видеороликов, которые дают представление о происшествии. Также мы располагаем официальным комментарием — ситуацию прояснили в Министерстве обороны России.
Ведомство информирует о том, что в налете были задействованы три БПЛА. По одному из них над территорией Одинцовского района отработала противовоздушная оборона.
«Еще два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории «Москва-сити», – сказано в пресс-релизе Минобороны.
По данным Телеграм-канала Mash, один из беспилотников, на который воздействовали РЭБ, врезался в башню «IQ Квартала».
В бизнес-центре «Око-2» в «Москва-сити» на нескольких этажах выбиты стекла.
Сергей Собянин, мэр столицы, информирует о том, что в результате налета украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет.
Это уже не первая атака противника на столицу России и эксперты склонны считать, что далеко не последняя. ВСУ, которые ранее своими дронами пытались ударить по самому Кремлю, продолжат налеты хотя бы для разгона паники и медийного эффекта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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