В США недовольная пассажирка авиакомпании напала на стюардессу

Сегодня, 15:14

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В США недовольная пассажирка авиакомпании напала на стюардессу
Фото из открытых источников

В США бортпроводница Элизабет Брейли пожаловалась на агрессивную пассажирку. Она рассказала в соцсетях о том, что после возвращения из международного рейса села в свою машину и поехала домой по трассе. В какой-то момент ее начала преследовать женщина на красном авто. Эта дама пыталась стукнуть автомобиль Элизабет или спровоцировать аварию. Сначала Брейли пыталась оторваться, но потом решила снизить скорость, чтобы пропустить ее вперед. Стюардесса неоднократно меняла полосы движения, но преследовательница от нее не отставала и продолжала двигаться за ней. Поравнявшись с машиной стюардессы, женщина начала кидать в открытое окно какие-то предметы, попадая в ее авто. 

При этом преследовательница кричала: «К черту вашу авиакомпанию!».

По словам бортпроводницы,  она очень испугалась и заявила, что на проблемы компании повлиять не может. Как оказалось, Брейли преследовала недовольная пассажирка авиакомпании American Airlines, которая ее выследила после рейса и решила отомстить за дискомфорт во время полета. Брейли благополучно добралась до дома, но до сих пор пребывает в шоке  после опасной поездки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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