«New York Post»: в США два морских льва прогнали отдыхающих с пляжа

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В воскресенье, 23 июля, на пляже в Сан-Диего, Калифорния, два морских льва выбрались на сушу и разогнали отдыхающих. Посетители пляжа были предупреждены о том, чтобы держаться подальше от морских обитателей, которым необходимо достаточно свободного места. Дело в том, что морские млекопитающие уже кусали людей. Но многие отдыхающие проигнорировали предупреждение, они не спешили покидать пляж и даже снимали происходящее на смартфоны. После выхода на пляж первого морского льва из воды вышло еще одно животное, которое ринулось в сторону людей. Сообщается, что никто из отдыхающих не пострадал, поскольку им удалось убежать от напавших хищников.
Морские львы — одни из самых крупных видов ушастых тюленей. Эти животные обитают в водах у берегов Северной Америки. Они крайне редко нападают на людей, но при появлении на пляже морские львы могут проявлять агрессию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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