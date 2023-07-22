Военный эксперт Кнутов: беспилотники ВС Украины направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

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Атаки украинских беспилотников в Москве и столичном регионе в первую очередь направлены именно на военные объекты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил в беседе с NEWS.ru.
По его словам, украинских военнослужащих в Подмосковье интересуют штабы, органы управления и воинские части, а непосредственно в Москве - здания Министерства обороны России и Генерального штаба.
«Если мы говорим о Подмосковье, то это штабы, органы управления, воинские части, а если о Москве, — то здания Минобороны РФ, Генштаба и другие военные цели. Но дроны сбиваются с курса и попадают в гражданские объекты», — говорит эксперт.
По словам Кнутова, системы РЭБ могут эффективно защитить столичный регион от БПЛА. Главное - эффективно и грамотно их размещать, чтобы добиться создания «купола».
«Конечно, задача ставится, чтобы дроны до Москвы не долетали, и я думаю, что со временем она будет решена», — выразил уверенность Кнутов.
Сегодня ранним утром противник атаковал Москву двумя дронами. Мэр Сергей Собянин сообщал, что были зафиксированы удары по нежилым зданиям. Минобороны, в свою очередь, уточнило, что беспилотники противника над столицей были подавлены комплексами РЭБ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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