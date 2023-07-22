В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины устремились к выходу, однако препятствием на их пути стала 68-летняя сотрудница магазина Донна Хансбро. Пожилая женщина вступила с грабителями в противоборство. Один из злоумышленников избил сотрудницу магазина. Итогом стала гематома на правом глазу.

Полиция объявила преступников в розыск. Однако Хансбро, которая проработала в магазине 13 лет, не только не поощрили за ее смелый поступок, но и вовсе уволили за «нарушение правил» сети.

Произошедшее в этом магазине в США называют «лутингом». Зачастую большая часть участников «лутинга» — это чернокожие, которых в Америке считают «угнетенными». Это значит, что использование термина «грабеж» является неполиткорректным.

В США «лутинг» считается не совсем преступлением, а выплатой компенсации «угнетенным». Всех, кто оспаривает эту точку зрения, называют «угнетателями».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»