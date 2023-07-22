Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов

В Джанкойском районе Крыма — попадание в склад с боеприпасами. В сети появились кадры с места происшествия.

Утро понедельника в Крыму уже в который раз началось с атаки беспилотников противника. Дважды перекрывали движение на Крымском мосту. В пабликах полуострова писали о том, что слышали хлопки. И вот теперь появилась официальная информация от главы Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над полуостровом сбито и подавлено 11 беспилотных летательных аппаратов противника.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе», — информирует Аксенов в Телеграм-канале.

Он добавил, что обломками сбитого дрона на территории Кировского района поврежден частный дом.

Сейчас на местах работают оперативные и профильные службы.

Аксенов традиционно призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.

Напомним, что неспокойным сегодня утро выдалось и в Москве — мэр Сергей Собянин сообщил об ударах двух беспилотников по нежилым зданиям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»