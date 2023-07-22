Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
В Джанкойском районе Крыма — попадание в склад с боеприпасами. В сети появились кадры с места происшествия.
Утро понедельника в Крыму уже в который раз началось с атаки беспилотников противника. Дважды перекрывали движение на Крымском мосту. В пабликах полуострова писали о том, что слышали хлопки. И вот теперь появилась официальная информация от главы Крыма Сергея Аксенова.
По его словам, силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над полуостровом сбито и подавлено 11 беспилотных летательных аппаратов противника.
«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе», — информирует Аксенов в Телеграм-канале.
Он добавил, что обломками сбитого дрона на территории Кировского района поврежден частный дом.
Сейчас на местах работают оперативные и профильные службы.
Аксенов традиционно призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.
Напомним, что неспокойным сегодня утро выдалось и в Москве — мэр Сергей Собянин сообщил об ударах двух беспилотников по нежилым зданиям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...Подробнее
В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....Подробнее
Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...Подробнее
Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их...Подробнее
В Перми суд признал местного жителя виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ. Как заявила...Подробнее