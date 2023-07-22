Аксенов: В результате атаки беспилотника произошла детонация склада боеприпасов в Красногвардейском районе

Беспилотники противника совершили налет на Крым. В результате атаки БПЛА в Красногвардейском районе произошла детонация склада боеприпасов. Об этом в своем Телеграм-канале пишет глава Крыма Сергей Аксенов. Очевидцы в сети выкладывают видео детонации.

Сергей Аксенов уверяет, что по предварительной информации, пострадавших нет, разрушений тоже.

Из-за детонирующего склада БК властями Крыма принято решение эвакуировать население в радиусе 5 километров. Люди будут доставлены в пункты временного размещения.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — информирует Аксенов.

Глава Крыма выразил надежду, что последствия происшествия будут оперативно устранены. Оперативную информацию о происходящем на полуострове он советует искать на официальных ресурсах в сети.

Напомним, 17 июля надводные дроны Украины атаковали Крымский мост. Через два дня беспилотники поразили склад БК на полигоне в Кировском районе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»