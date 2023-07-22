Сбежавший от мобилизации в Канаду гражданин Украины пропал после купания в реке

20-летний украинец в июле этого года улетел в Канаду, чтобы избежать мобилизации. Однако после купания в реке он бесследно исчез. В последний раз молодого человека видели в районе юго-востока Квебека.

Родственники парня забили тревогу, и обратились к правоохранителям, сообщил сержант полиции Хьюг Болье. Сотрудники полиции и пожарные прочесали всю прибрежную зону. Позже к поисковой операции подключились водолазы и были задействованы вертолеты. Однако поиски украинца закончились неудачей. 20 июля из-за сильного течения полиция была вынуждена приостановить поиски.

Лаура Торрес, работающая с группой помощи иммигрантам, сообщила, что молодой человек бежал от боевых действий. Известно, что в марте прошлого года Канада разрешила гражданам Украины приезд в страну. Но прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца. Они могут остаться в Канаде на три года в качестве временных резидентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»