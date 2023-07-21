В аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса в Анталью на сутки

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Российские туристы, направлявшиеся из Екатеринбурга в Анталью, устроили бунт в аэропорту Кольцово. Более 400 россиян сутки находились в воздушной гавани в ожидании рейса в Турцию. Некоторые пассажиры, застрявшие в аэропорту в ночь на 21 июля, попытались покинуть здание и вернуться домой, но руководство аэропорта заблокировало выход и не позволило им уехать. Это привело к бунту пассажиров.
Один из туристов сообщил в соцсети, что их держат в аэропорту уже сутки.
«Нам сказали, что нас разместили, но это ложь, нас не выпускают из аэропорта. Не дают нам никакой еды», — написал он.
На появившихся в сети кадрах видно, как десятки туристов окружили сотрудницу аэропорта, чтобы выяснить информацию о рейсе. Некоторые из россиян делали это в грубой форме с использованием ненормативной лексики и с проявлением агрессии.
К этому часу стало известно, что пассажирский лайнер вылетел в Турцию и приземлился в Анталье примерно в полдень.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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