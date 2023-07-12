Опубликованы кадры пожара на складе боеприпасов в Крыму

Сегодня, 09:49

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Опубликованы кадры пожара на складе боеприпасов в Крыму
Фото из открытых источников

Минувшей ночью в Крыму местные жители видели огонь на складе боеприпасов ВС РФ.

Кадры пожара уже появились в Сети. Видео опубликовал Телеграм-канал Mash.

«Кадры с места пожара на полигоне в Крыму. Предварительно, возгорание происходит на складе с боеприпасами. Информация о пострадавших не поступала», — указано в комментарии.

Телеграм-каналы пишут о том, что пожар был в районе села Алексеевка Кировского района Крыма. При этом от местных жителей поступали сообщения о взрывах, которые слышны как минимум на 5 километров от пожара.

Уже есть информация о том, что власти намерены объявить временную эвакуацию около 2 тыс. человек, проживающих в 4 населенных пунктах недалеко от места пожара. Кроме того, из-за пожара был перекрыт участок трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр.

Пока не сообщается о том, что стало причиной очередного пожара на военном объекте ВС РФ в Крыму.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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