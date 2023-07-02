Daily Mail: отдыхавший в Португалии британец утонул в бассейне отеля

Daily Mail сообщает, что британский турист отправился в отпуск с семьей в Португалию и утонул в бассейне отеля. Семья британца поселилась в отеле на популярном курорте Албуфейра. 27-летний мужчина был обнаружен в воде мертвым.

Как потом выяснилось, у него остановилось сердце. Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

В связи со смертью туриста полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала в аэропорту Майорки британского туриста. Его подозревают в изнасиловании подруги. Британец был схвачен через несколько часов после побега. Он был пойман в момент, когда пытался вернуться на родину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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