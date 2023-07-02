Daily Mail: отдыхавший в Португалии британец утонул в бассейне отеля

Названы самые дешевые курорты этим летом
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Daily Mail сообщает, что британский турист отправился в отпуск с семьей в Португалию и утонул в бассейне отеля. Семья британца поселилась в отеле на популярном курорте Албуфейра. 27-летний мужчина был обнаружен в воде мертвым.
Как потом выяснилось, у него остановилось сердце. Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.
В связи со смертью туриста полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что полиция арестовала в аэропорту Майорки британского туриста. Его подозревают в изнасиловании подруги. Британец был схвачен через несколько часов после побега. Он был пойман в момент, когда пытался вернуться на родину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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