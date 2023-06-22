В Хабаровском крае мужчина на рыбалке выловил из Амура противотанковый гранатомет «Аглень»

Сегодня, 09:19

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В Хабаровском крае мужчина на рыбалке выловил из Амура противотанковый гранатомет «Аглень»
Фото из открытых источников

В Хабаровском крае мужчине, решившему порыбачить на Амуре, попался улов, который любого человека шокирует и вызывает оторопь. Дело в том, что рыбак выловил из реки ручной противотанковый гранатомет (РПГ) «Аглень». Об этом узнал и сообщил Telegram-канал Shot.

По информации его авторов, рыбак рыбачил с берега и заметил в водах Амура странный предмет, похожий на гранатомет. Мужчина не побоялся вытащить его на сушу. Убедившись в том, что перед ним действительно РПГ, житель Хабаровского края вызвал на место происшествия полицейских.

Им он и передал свой необычный улов. Теперь стражам порядка надлежит выяснить, кто является хозяином ручного противотанкового гранатомета. 

Уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия уже возбуждено.

«Аглень» был принят на вооружение в 1985 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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