В детском саду Челябинска обнаружили венерическое заболевание

22-06-2023, 16:34

0

Image 16+
В детском саду Челябинска обнаружили венерическое заболевание
Фото из открытых источников

При медосмотре у сотрудницы детсада №397 в Металлургическом районе Челябинска  было обнаружено венерическое заболевание. 

Как сообщили 22 июня в региональном Минздраве, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, в дошкольном учреждении уже проводится профилактическая работа по диагностике и превентивному лечению контактных лиц. По результатам проверки будет принято решении о принятии мер прокурорского реагирования. 

По некоторым данным, сотрудница садика оказалась носителем сифилиса.  Скандал вспыхнул после того, как об этом стали говорить родители воспитанников. По их словам, у детей взяли кровь из вены на анализ и рекомендовали в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин». Врач из кожно-венерологического диспансера, пытаясь успокоить общественность, заверил всех, что угрозы жизни детей нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В детском саду Челябинска обнаружили венерическое заболевание

22-06-2023, 16:34

12 человек пострадали при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области

20-06-2023, 18:39

В Санкт-Петербурге новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, сломав ребенку челюсть

18-06-2023, 21:54

Baza: Неизвестными в Мелитополе взорвана железная дорога

14-06-2023, 10:24

Вдова убитого в Стамбуле россиянина раскрыла подробности его гибели

14-06-2023, 09:54

В Санкт-Петербурге девушка получила травму головы при опасном маневрировании катера

12-06-2023, 17:49

Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

8-06-2023, 14:19

В Луганске прогремело несколько мощных взрывов, над городом поднимается черный дым

8-06-2023, 10:49

Шестимесячный ребенок умер после падения с дивана в Санкт-Петербурге

4-06-2023, 21:39

Обнародованы подробности атаки дронов-камикадзе на газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

2-06-2023, 09:54

Двое военнослужащих погибли после атаки дроном-камикадзе автомобиля Минобороны РФ в Брянской области

27-05-2023, 16:04

В Санкт-Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу

26-05-2023, 23:14

Водителя Renault Logan отправили на принудительные работы за ДТП с мотоциклистом в Санкт-Петербурге

26-05-2023, 21:29

SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

26-05-2023, 10:34

В Сибири неизвестные устроили диверсию на железной дороге

25-05-2023, 10:49

В Екатеринбурге из-под ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист

24-05-2023, 15:29

Пьяный житель Перми надругался над детьми в лифте

23-05-2023, 19:54

«Baza»: в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц , угрожая гранатой

22-05-2023, 22:24

В Санкт-Петербурге был задержан авиадиспетчер, подозреваемый в убийстве собаки 20-летней соседки

21-05-2023, 23:24

Десять пожарных тушили микроавтобус Volkswagen на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге

20-05-2023, 23:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

22-06-2023, 18:59

0

Житель Британии, отдыхавший в Испании, рассказал в беседе с изданием Sun о новом способе занять место у бассейна. По...

Подробнее
Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

Planet Today: В Африке обнаружен гигантский разлом, который угрожает стабильности континента

21-06-2023, 08:09

0

Ученые рассказали о том, что Африка начала разделяться на две части. По словам экспертов, уже начался процесс, который...

Подробнее
«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

Вчера, 13:09

0

Этим летом курорты Краснодарского края готовы принять до 9 миллионов отдыхающих. Регион ожидает большой прилив...

Подробнее
Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

Военкор Стешин осудил «похороны» Буданова

21-06-2023, 13:39

0

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после возвращения главы Главного управления разведки Украины Кирилла...

Подробнее
Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

21-06-2023, 15:19

0

Представители страхового бизнеса назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны. Они сообщили, что сейчас...

Подробнее
Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

21-06-2023, 23:54

0

Несмотря на существенное ежегодное увеличение объемов внутреннего туризма в Российской Федерации, многочисленные...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

21-06-2023, 21:59

0

Латвия передаст Украине весь свой парк боевых вертолетов. Сейчас винтокрылые машины проходят подготовку к поставке и...

Подробнее
АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

22-06-2023, 07:44

0

В России снова можно приобретать горящие туры в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сразу...

Подробнее
Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

Шеляков: обнаруженный в Великобритании голубь-мутант принадлежит к породе дутыш

21-06-2023, 12:34

0

Заснятый на территории Великобритании необычный голубь, которого СМИ сочли за мутанта, относится к породе «дутыш». Об...

Подробнее
Путин сделал заявление о российской армии

Путин сделал заявление о российской армии

21-06-2023, 17:59

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений...

Подробнее