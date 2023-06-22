В детском саду Челябинска обнаружили венерическое заболевание

При медосмотре у сотрудницы детсада №397 в Металлургическом районе Челябинска было обнаружено венерическое заболевание.

Как сообщили 22 июня в региональном Минздраве, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, в дошкольном учреждении уже проводится профилактическая работа по диагностике и превентивному лечению контактных лиц. По результатам проверки будет принято решении о принятии мер прокурорского реагирования.

По некоторым данным, сотрудница садика оказалась носителем сифилиса. Скандал вспыхнул после того, как об этом стали говорить родители воспитанников. По их словам, у детей взяли кровь из вены на анализ и рекомендовали в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин». Врач из кожно-венерологического диспансера, пытаясь успокоить общественность, заверил всех, что угрозы жизни детей нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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