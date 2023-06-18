12 человек пострадали при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области

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Сегодня, 20 июня, на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области прогремел мощный взрыв. Сразу же после него начался пожар.
Вначале поступала информация о четырех погибших в результате происшествия. Затем стало известно еще и о 12 пострадавших, передает «Комсомолка».
До сих пор МЧС не объявили, что стало причиной взрыва на пороховом заводе. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поспешил заверить общественность, что противник к нему не причастен. Он пишет не о взрыве и о пожаре, а о «хлопке с последующим возгоранием».
«Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара – человеческий фактор. Однозначно заявляю – это не теракт», – приводит Telegram-сообщение главы региона агентство «Спутник».
А тем временем «Укроборонпром» сегодня сообщил о том, что ВСУ успешно применили ударный беспилотник с дальностью поражения 1000 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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