В Санкт-Петербурге новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, сломав ребенку челюсть

Телеграм-канал Baza проинформировал, что сотрудник полиции на электросамокате сбил в Северной столице мальчика восьми лет. В результате ребенок получил открытый перелом челюсти. Теперь врачам предстоит прооперировать несовершеннолетнего.

Выяснилось, что самокатом управлял мужчина, который работает в Новосибирске дежурным ИВС. В Санкт-Петербург он приехал в отпуск. Капитан полиции катался по территории парка на арендованном самокате. В какой-то момент он предпринял попытку срезать дорогу через фонтан, однако врезался в ребенка.

Мальчик получил открытый и вместе с тем двойной перелом челюсти. Кроме того, 8-летний ребенок потерял зуб. Пострадавший начал кричать, и на место прибежал его отец. Полицейский предложил тому договориться, дать денег. Но вскоре туда прибыли медики и коллеги капитана.

Мальчика увезли в лечебное учреждение. Ребенок находился в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время самокатчиком занимаются полицейские Северной столицы, у него взяли анализы на алкоголь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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