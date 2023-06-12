Baza: Неизвестными в Мелитополе взорвана железная дорога

Днем в минувший вторник, 13 июня, неизвестные лица устроили взрыв на железной дороге в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сегодня сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов, подрыв железнодорожных путей был совершен на перегоне между станциями Федоровка и Мелитополь. Взрыв прогремел в момент, когда на данном участке проезжал локомотив.

Предварительно известно, что под пути было заложено около 500 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

На месте происшествия после подрыва появилась воронка — метра полтора в ширину. Пострадавших в результате диверсии нет. Однако тепловоз, который проезжал на данном участке железной дороги, поврежден.

Напомним, движение в сторону Мелитополя может рассматриваться как приоритетное направление в ходе наступления, которое проводит украинская армия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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