Baza: Неизвестными в Мелитополе взорвана железная дорога

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Днем в минувший вторник, 13 июня, неизвестные лица устроили взрыв на железной дороге в Мелитополе (Запорожская область). Об этом сегодня сообщает Telegram-канал Baza.
По данным авторов, подрыв железнодорожных путей был совершен на перегоне между станциями Федоровка и Мелитополь. Взрыв прогремел в момент, когда на данном участке проезжал локомотив.
Предварительно известно, что под пути было заложено около 500 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
На месте происшествия после подрыва появилась воронка — метра полтора в ширину. Пострадавших в результате диверсии нет. Однако тепловоз, который проезжал на данном участке железной дороги, поврежден.
Напомним, движение в сторону Мелитополя может рассматриваться как приоритетное направление в ходе наступления, которое проводит украинская армия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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